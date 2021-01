Felipe Anderson, addio al Porto sempre più vicino: l'Al-Ain lo vuole in prestito

Appena 49' minuti giocati in campionato, una presenza in Taça de Portugal, e una in Champions League per Felipe Anderson al Porto. Arrivato per rilanciarsi e dare imprevedibilità alla manovra offensiva di Conçeiçao, l'ex Lazio potrebbe far ritorno al West Ham, proprietario del cartellino, per ripartire subito in prestito. Come riporta infatti Footmercato, l'Al-Ain avrebbe richiesto Anderson in prestito secco fino a fine stagione. Nel mirino anche dell'Everton, per il brasiliano potrebbero però aprirsi le porte del calcio asiatico. Sempre più lontano dal Porto dunque, il futuro dell'ex biancoceleste.

