Felipe Anderson: "Lazio sempre nel mio cuore. Futuro? Vedremo..."

CALCIOMERCATO LAZIO - Nonostante siano passati due anni dal passaggio al West Ham, il feeling tra Felipe Anderson e la Lazio è rimasto invariato. Stesso dicasi per i tifosi che amano ancora il brasiliano e sognano un suo ritorno a Formello. Le voci dei giorni scorsi hanno scaldato la piazza che sogna di rivedere l'ex Santos indossare l'aquila sul petto. Pipe non ha chiuso all'ipotesi e non ha smentito i contatti. Intercettato in Sardegna da Stefano Pantano per Radiosei, Felipe Anderson ha mandato un messaggio ai suoi ex tifosi e sul futuro ha lasciato tutto aperto. Ecco le sue parole: "Rimango in Sardegna altri cinque giorni. Roma mi manca, prima di venire qui sono stato qualche giorno nella Capitale con i miei amici visto che mancavo da due anni. La Lazio è sempre nel mio cuore, tifo per i miei compagni. Sono stati cinque anni bellissimi. Futuro? Non lo so, io ho la testa al West Ham ma vediamo che succede. Un messaggio ai tifosi della Lazio? Grazie del vostro sostegno, vi mando un abbraccio"