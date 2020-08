Calciomercato Lazio, dall'Inghilterra: "Clamoroso ritorno di Felipe Anderson a Roma"

Un clamoroso ritorno all’orizzonte? Per ora è solo uno dei tanti rumors di mercato, stavolta proveniente dall’Inghilterra. Lo riporta il sito “Football Insider”che parla di un approccio tra la Lazio e Felipe Anderson. Il brasiliano è a Roma, sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in una città in cui ha ancora diversi amici, ma secondo il portale britannico ci sarebbero anche motivi di mercato. Felipe e i suoi rappresentanti, infatti, avrebbero allacciato i contatti con Lotito e Tare per studiare un ritorno in biancoceleste. Contatti preliminari, un modo per studiare un clamoroso scenario di calciomercato. Anderson è in uscita dal West Ham, non rientra più nei piani di Moyes, cerca una nuova sistemazione. Gli Hammers, comunque, vogliono rientrare dei 36 milioni spesi due anni fa. Cifre importanti. Da Formello arrivano solo smentite, corroborate da quanto accaduto due anni fa: Felipe salutò Formello per andare al West Ham, i rapporti con il tecnico e lo staff erano ormai deteriorati e anche la fiducia del direttore sportivo era venuta meno. Il tempo avrà sanato le ferite in modo da aprire a un ritorno di Felipe alla Lazio? Al momento è solo una suggestione.