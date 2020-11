Ferencvaros - Juventus, brutte notizie per Pirlo: Ramsey chiede il cambio al 52'

Altra tegola per Andrea Pirlo in casa Juventus. Aaron Ramsey infatti, durante il match di Champions League contro il Ferencvaros, ha chiesto il cambio al minuto 52'. Il gallese è uscito per un problema muscolare, al suo posto McKennie, e ora rischia di dover saltare anche il match contro la Lazio di domenica. Si attendono gli esami strumentali dei prossimi giorni, intanto il centrocampista si aggiunge alle situazioni dubbie di De Ligt e Alex Sandro per domenica.