Feyenoord eliminato, il rammarico Slot: "Abbiamo imparato una cosa"

C'è grande amarezza in casa Feyenoord. Con la sconfitta interna di ieri contro l'Atletico Madrid, la squadra olandese ha detto addio alla Champions League. Agli ottavi vanno i Colchoneros insieme alla Lazio che ha battuto 2-0 il Celtic. Terzo posto aritmetico per la squadra di Slot che scenderà in Europa League. Questo il rammarico del tecnico in conferenza stampa: "Non abbiamo segnato quando dovevamo farlo. Abbiamo creato occasioni, ma l'Atletico è stato più bravo di noi. I gol subiti rispecchiano il nostro girone di Champions League. Da questa esperienza abbiamo imparato una cosa: se a questi livelli ti dimostri superiore dell'avversario, devi anche fare risultato".