Feyenoord - Lazio, ecco quando partirà la vendita per il settore ospiti

Fonte: Niccoló Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio nelle prossime due sfide di Europa League affronterà Midtjylland e Feyenoord, contro le quali si giocherà l'accesso alle fasi a eliminazione diretta dell'Europa League. L'obiettivo della squadra di Sarri sarà quello di portare a casa 6 punti e assicurarsi la prima posizione e per farlo avrà bisogno del supporto del pubblico, anche in Olanda. A proposito di questo la società biancoceleste ha comunicato la partenza della vendita dei tagliandi per Feyenoord-Lazio, fissata dal club olandese per giovedì 20 ottobre alle 18.00. Di seguito il comunicato ufficiale del club.

"La S.S. Lazio comunica che da giovedi 20 ottobre verranno messi in vendita i tagliandi per la trasferta della gara di Uefa Europa League Feyenoord – Lazio di giovedi 3 novembre ore 18:45.

Queste le modalità della vendita dei tagliandi:

- DALLE ORE 12:00 DI GIOVEDI 20 OTTOBRE FINO ALLE 12:00 DI MARTEDI 1° NOVEMBRE

- Solo on line tramite il sito Vivaticket

Il sistema on line emetterà un voucher personalizzato con il quale si potrà ritirare il biglietto di ingresso stadio presso uno dei Lazio Style 1900 indicato al momento dell'acquisto.

Limite di vendita: nessun limite.

Per ritirare il biglietto di ingresso stadio presso il lazio style scelto nel momento dell'acquisto, oltre al voucher acquistato on-line stampato, sarà necessario presentare in visione il proprio documento di identità in originale.

- Settore Ospiti - Prezzo: € 40 (al costo dei tagliandi verrà applicata una commissione di servizio pari al 3,30 %).



Il ritiro del tagliando stadio presso uno dei Lazio Style 1900 abilitati sotto elencati, sarà possibile farlo dalle ore 18:00 di giovedi 20 ottobre fino alle ore 12:00 di mercoledi 2 novembre:

- Lazio Style 1900 di Via G. Calderini 66/C

- Lazio Style 1900 di Roma Est

- Lazio Style 1900 di Parco Leonardo

- Lazio Style 1900 di Via di Propaganda 8/A

Nei prossimi giorni, comunicheremo i dettagli logistici del Meeting Point e come arrivare al Feyenoord Stadium".