Feyenoord - Lazio, la rifinitura degli olandesi al De Kuip: 15' aperti ai media - FOTO&VIDEO

Alla vigilia del match contro la Lazio, e dopo le dichiarazioni in conferenza stampa dell'allenatore Slot e di Quinten Timber, il Feyenoord è sceso sul campo del De Kuip, lo stadio che ospiterà la sfida di domani, per svolgere la consueta rifinitura. I primi quindici minuti sono stati aperti ai media, come accade di consueto. Sotto l'occhio attento del proprio allenatore, i giocatori hanno concluso la preparazione alla partita di domani, decisiva per le sorti degli olandesi in Europa Legue. Di seguito, video e foto:

