Feyenoord - Lazio, la squadra è a Rotterdam: il walk-aroud al De Kuip - FOTO&VIDEO

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

La storia di Rotterdam è segnata da alluvioni e ricostruzioni. Nell'etimologia del suo nome spicca il senso di protezione e difesa. Rotterdam è composto dalle parole "Rotte", un piccolo fiume dei Paesi Bassi, e "dam", che in olandese significa diga. Barricata, difesa, protezione, insomma tutto ciò che occorre per la sicurezza di un popolo. Eppure domani non servirà difendersi per spuntarla. Gli olandesi cercheranno il successo. Abituati al calcio sbarazzino e aggressivo, figli di una mentalità che ha fatto scuola, i biancorossi non faranno calcoli. La Lazio di Sarri è la squadra più europea della Serie A e nel suo dna c'è l'offesa, come unica via anche nella 'difesa'. Facce distese e sorrisi tra le aquile biancocelesti in perlustrazione sul rettangolo verde del De Kuip stadio. Una tavola da biliardo, dove Felipe e compagni possono far correre la palla, fedeli ai principi del calcio totale di Maurizio Sarri. Non chiamatelo tiki taka, in onore al gioco del blasonato Barcellona di Pep, meglio parlare di sarrismo made in Italy. La Lazio scruta e riflette.Tra poche ore conoscerà il suo prossimo destino europeo. Il cammino di coppa non può attendere: va scolpito tra poche ore. Sotto le urla dei 50 mila tifosi del Feyenoord.

