Feyenoord, Slot soddisfatto: "Oggi perso 4-3, ma rispetto alla sfida con la Lazio..."

Il Feyenoord perde 4-3 fuori casa in il PSV Eindhoven al termine di una partita "pazza". Il tecnico degli olandesi, a chi gli ha chiesto in mixed zone un commento sulla sfida, ha risposto rifacendosi ad un'altra goleada subita, quella di Europa League contro la Lazio: "Oggi è stata una gara molto particolare. Il 2-1 di Gakpo nutro dubbi che fosse regolare", ha dichiarato Slot. "Siamo riusciti, rispetto alla partita contro i biancocelesti in Europa League, a fornire maggiore resistenza all'avversario nelle fasi difficili della gara. Poi, diciamolo chiaramente, con la Lazio c'era una certa differenza. Oggi, fino all'1-1, abbiamo giocato un buonissimo calcio, trovando sempre l'uomo libero. Rispetto alla gara contro la Lazio sono soddisfatto, vedo enormi miglioramenti, siamo sulla buona strada e non penso che il PSV sia così lontano da noi":