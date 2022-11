Feyenoord, Timber non si nasconde: "Con la Lazio come una finale. Ma vinceremo noi"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Alla vigilia della gara d'Europa League tra Feyenoord e Lazio, l'ultima della fase a gironi della competizione, Quinten Timber è intervenuto in conferenza stampa: "La Lazio è fortissima, l'abbiamo capito durante l'andata. Abbiamo visto che amano giocare dall'inizio combinando moltissimo. In quella partita ci è mancata la pressione, ma nel frattempo siamo migliorati. Domani come se fosse una finale, con l'appoggio del nostro pubblico vinceremo noi. Giocatore della Lazio che può creare maggiori problemi? Per me Immobile è un giocatore bravissimo. Non giocherà, ci sarà Felipe Anderson che, anche lui, è forte. In generale la squadra intera è molto forte. Possibilità del Feyenoord di passare il turno? Siamo fiduciosi di vincere domani con l'appoggio del nostro pubblico. Andremo a fare ciò che dobbiamo. Siamo in grado di poter vincere con più di due gol di scarto".

