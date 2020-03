FIFA, date calciomercato: possibile maxi sessione fino al 31 dicembre

Non solo dubbi sulle tempistiche per la ripresa del campionato, ma anche in merito all'arco temporale volto ad accogliere il calciomercato. In questo senso, come riporta L'Equipe, sono state avanzate alcune ipotesi dalla FIFA, che vorrebbero una maxi-sessione fino al 31 dicembre del 2020. Una soluzione in fase di studio, il massimo organismo che regola il calcio sta lavorando in sinergia con le Federazioni per trovare le giuste date. Così, al termine della stagione momentaneamente interrotta, potrebbe iniziare la finestra di calciomercato fino alla fine dell'anno.

