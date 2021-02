Figc, al via le elezioni: Sibilia sfida il presidente uscente Gravina

Ha preso il via l'assemblea elettiva per la presidenza della Figc. La corsa è a due tra il presidente uscente Gabriele Gravina e il numero uno della Lnd Cosimo Sibilia. I delegati voteranno in presenza presso l'hotel Cavalieri Hilton di Roma: dei 276 aventi diritti al voto sono presenti 247, ovvero l'89% degli elettori. A seguito della verifica dei poteri il presidente dell'assemblea Franco Carraro ha dato il via ai lavori con la votazione dei consiglieri federali delle singole componenti, mentre come annunciato dallo stesso Carraro la fase assembleare riguardante l'elezione del nuovo presidente federale riprenderà dalle ore 12.

