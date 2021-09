FIGC, dalla stagione 2024/25 basta alle multiproprietà: il comunicato

Dal Consiglio Federale di oggi sono emerse tante novità, tra cui la decisione di dire basta alle multiproprietà dalla stagione 2024/25. Il caso Salernitana ha fatto ragionare Gravina ed è stato quindi deciso di non permettere più a una persona di avere più di un club. Attualmente ci sono due figure che possiedono più di una squadra: De Laurentiis ha sia il Napoli che il Bari, mentre Setti possiede Hellas Verona e Mantova.

IL COMUNICATO - La notizia è stata ufficializzata dal comunicato diramato dalla Federcalcio: "Stop alle multiproprietà nel mondo del calcio. Nella riunione odierna il Consiglio federale ha approvato all’unanimità il divieto di qualsiasi partecipazione societaria in più di un Club professionistico con l’obbligo di tempestiva dismissione, a pena di decadenza dell’affiliazione, per quelle società che dovessero salire in Lega Pro dalla Serie D. Per i casi esistenti, attraverso una disciplina transitoria, si è dato tempo per la dismissione entro l’inizio della stagione 2024/2025".