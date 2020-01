Fiocco rosa per Lalaziosiamonoi: benvenuta a Rachele Zappulla! Voleva vedere Roma-Lazio!

Oggi è festa grande, oggi è festa all'interno della nostra redazione. Il derby è lontano ancora qualche ora e una nuova aquilotta ha aperto i suoi occhi sul mondo. Dopo Nicole e Greta, a casa Zappulla gli occhi luccicano per l'arrivo della piccola Rachele. Una sorellina di 3 kg e 420 grammi che all'1.43 di questa notte è uscita dalla pancia di mamma Marlene. Ha voluto sentirsi subito protagonista facendo pensare di potersi mostrare in tutta la sua bellezza proprio al fischio d'inizio di Roma-Lazio. Poi, nella notte, ha deciso che l'attesa era abbastanza e che l'attesa di tutti andava ripagata con un bel sorriso. Il benvenuto per noi è doppio. Benvenuta nella nostra redazione piccola Rachele. Allieterai come Nicole e Greta prima di te tante uscite, riunioni, trasferte e ritiri. Noi faremo di tutto per essere zii e zie amorevoli al fianco dei tuoi familiari. Ora ti lasciamo riposare, sappi che a papà hai dato una carica incredibile per raccontare questo derby. Perché comunque andrà oggi Marlene e Alessandro hanno vinto, ancora una volta. Perché una nuova nascita è un'emozione che tutto scavalla. Siamo sicuri che oggi nei tuoi occhi ci sarà il primo "Forza Lazio". Riposa tranquilla adesso. Tanti auguri da tutta la redazione de Lalaziosiamonoi.it