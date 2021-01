Fiore: "Lazio, serve aria nuova. Gomez sarebbe l'ideale"

Ai microfoni di TMW l'ex Lazio Fiore ha commentato il momento della squadra biancoceleste: "Quello che non va è che probabilmente i giocatori hanno bisogno di aria nuova. E non mi riferisco a Inzaghi, ma a livello di giocatori. Da anni gioca sempre allo stesso modo e con gli stessi interpreti. Dopo il lockdown ha avuto un'involuzione. Per quanto Immobile abbia fatto cose straordinarie, il resto è ormai riconoscibile. In Champions è andata bene, ma si sapeva che ci potevano essere problemi in campionato. Mercato? Gomez lo vedrei bene alla Lazio. Si inserirebbe in una squadra che gli lascerebbe tanta libertà in campo".