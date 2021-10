Fiorentina, Carnasciali: "Lazio banco di prova importante, perché non provarci?"

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto l'ex difensore della Fiorentina Daniele Carnasciali, che ha commentato così la sfida in arrivo tra la Lazio e i viola: "In questo momento vedo la Fiorentina subito dietro le 3-4 squadre note. Con la Lazio sarà un altro banco di prova importante, si dovesse fare risultato anche lì perché non puntare al terzo posto? Godiamoci il momento".