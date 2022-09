Fiorentina, Commisso: "Gesto di Spalletti non accettabile"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Rocco Commisso è tornato sull'accaduto al Franchi che ha visto protagonisti i tifosi viola con l'allenatore del Napoli Spalletti. In conferenza stampa il presidente della Fiorentina ha detto: "Quello che ha fatto Spalletti non è accettabile, lo schiaffo fantomatico io non l’ho visto e non mi è piaciuto. Sul caso ci sono stati articoli su articoli, sui cori razzisti pure, ma quando mi hanno chiamato mafioso nessuno ha aperto bocca. Questo mi ha fatto male e me lo ricorderò per sempre. Se si può fare qualcosa? Serve leadership, quando sono arrivato e mi hanno offerto la sciarpa con scritto ‘Juve m***a’ a me non è piaciuta".

LA CONDANNA AL RAZZISMO - "Ci sono stati vari episodi che ho sempre condannato, razzismo, ma anche razzismo di italiani verso altri italiani, come quelli del Sud. Io devo pagare 15mila euro per tutto questo, per i cori eccetera. Facciamo i bravi, io sto sempre zitto e durante le partite certe cose me le tengo dentro. Firenze e i tifosi non meritano questo".