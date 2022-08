Serie A, daspo per un'anziana di 70 anni: ecco cosa ha fatto la tifosa della Fiorentina

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine della partita tra Fiorentina e Napoli della scorsa domenica terminata per 0-0, il tecnico degli azzurri Luciano Spalletti è stato immortalato mentre litigava con alcuni tifosi viola che lo avevano pesantemente insultato. Nei confronti dell'allentatore toscano non sono volate soltanto brutte parole, ma anche quache oggetto lanciato dagli stessi supporters avversari. Per questo, grazie alle indagini della Digos sono stati identificati i due colpevoli: ad un uomo, colpevole di aver offeso Spalletti, scatterà soltanto il daspo, mentre nei confronti di una settantenne che ha lanciato una bottiglietta, oltre al daspo scatterà anche la denuncia.