Fiorentina, Commisso: "Spero di fare bene, come la Lazio"

Ieri Rocco Commisso è diventato nuovo proprietario della Fiorentina. Oggi, presso la sala stampa dell'Artemio Franchi, le sue prime dichiarazioni sul progetto. Tra le sue parole, ha menzionato anche la Lazio: "Lotterò al massimo per questo club, ho lavorato duro per essere qua e voglio crescere con gli introiti. Lazio, Roma, Inter e Napoli hanno fatto un buon lavoro per aumentare i loro ricavi e spero di poter fare lo stesso con il potenziale che abbiamo qua. Serve tempo e sono qua per questo".

LAZIO, SKY SU TARE - MILAN

CALCIOMERCATO LAZIO, LE PAROLE DI CEBALLOS

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE