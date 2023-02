Fiorentina, i tifosi in protesta: “Assurdo quello che ci chiedono!”

Fonte: Francesco Bizzarri - Lalaziosiamonoi.it

I tifosi della Fiorentina in rivolta. "I gruppi organizzati della Curva Fiesole comunicano che non parteciperanno alla prossima trasferta a Torino. Non accetteremo mai le condizioni imposte da chi da sempre rappresenta il male assoluto del calcio". Recita così il comunicato del violaclub 'Fuori dal coro-Unonoveduesei', che rappresenta il gruppo di tifosi gigliati più rappresentativo della Curva Fiesole. La protesta è scattata in vista della trasferta a Torino contro la Juve: “Non pagheremo mai queste cifre folli per assistere al loro spettacolo - prosegue il comunicato stampa - Non saremo mai disposti a iscriverci al sito ufficiale della Juventus, come esplicitamente richiesto per acquistare i biglietti. Rivolgiamo per tanto un invito a tutti i tifosi viola a boicottare la trasferta di Torino. È arrivata l'ora di dare un segnale forte ai 'padroni' che hanno fatto di questo sport un business. Il calcio è della gente”.