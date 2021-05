Fiorentina, Iachini: "Contro la Lazio abbiamo fatto la gara perfetta"

Vittoria importante per la Fiorentina e sconfitta che brucia in casa Lazio. Al termine della gara il tecnico della viola Iachini ha commentato il match ai microfoni di Dazn: "Abbiamo affrontato squadre forti e i risultati ci hanno premiato. Resto convinto che il nostro percorso poteva essere gestito e portato avanti con un campionato diverso. La squadra ha fatto una grande gara, siamo stati bravi tatticamente, ordinati e attenti. Si sono comportati bene in tutti i reparti. Oggi guardiamo la grande prestazione con spirito e mentalità, questo deve essere il nostro percorso da qui alla fine. Lazio grande gruppo e squadra di grande qualità, ci voleva la gara perfetta e l’abbiamo fatta”.

