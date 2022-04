Fiorentina, Italiano: "Campionato fantastico, ora possiamo fare un capolavoro"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un match importantissimo per la Fiorentina quello di domani contro la Salernitana. I viola vogliono cancellare la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus e soprattutto proseguire nella corsa all'Europa. Di fronte troveranno la squadra di Nicola che crede ancora nella salvezza. Queste le parole del tecnico Vincenzo Italiano nella conferenza stampa della vigilia: "Le ultime sei gare però serviranno per fare un capolavoro. Se le interpretiamo bene, sono convinto che lo potremo fare. Detto questo, abbiamo fatto un campionato fantastico, per quello che ha espresso, i giocatori valorizzati, i gol fatti... Ora dovremo concludere al massimo".