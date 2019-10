Fiorentina - Lazio, Inzaghi: "Ero tranquillo, meriteremmo più punti. Immobile? Un generoso"

Bella vittoria per la Lazio di Inzaghi, brava a mettere sotto la Fiorentina crescendo alla distanza. Questi tre punti valgono oro e il sesto posto in classifica, che ora inizia a farsi interessante con il Napoli solo a due punti. Della partita e di Immobile, decisivo anche oggi, ha parlato il mister ai microfoni di Sky Sport: "È stata una vittoria importante, meritata, abbiamo giocato molto bene. L'abbiamo avuta sempre in mano, il più delle volte quando conduci le partite poi le vinci. I ragazzi sono stati bravissimi, siamo tornati venerdì alle 17 da Glasgow e non era facile in un giorno e mezzo preprare la partita contro una squadra forte e organizzata come la Fiorentina, e davanti a questo pubblico molto caldo. Noi dobbiamo lavorare sui nostri difetti, e lo stiamo facendo. Ero tranquillissimo perché quando vedo giocare la squadra come in Scozia, dove meritavamo di vincere, non posso avere preoccupazioni. Abbiamo sbagliato solo due mezzi tempi contro Bologna e Atalanta, abbiamo creato tanto, preso tanti pali. Avremmo dovuto avere molti più punti ma questo è il calcio, dobbiamo continuare così. Il rigore? Doveva tirarlo immobile, ma Ciro ha deciso di lasciarlo a Caicedo. Se lo meritava perché sta giocando bene, l'anno scorso l'aveva tirato e aveva anche segnato, quindi poteva calciarlo anche lui".

SU IMMOBILE: "Non gli manca nulla, sono anni che ha battuto tutti i record, è un punto di riferimento. Ha raggiunto la piena maturità a 29 anni, è un generoso. Spende tantissimo e a volte devo gestirlo nel migliore dei modi. Ieri non riusciva bene a stendere il ginocchio e si è curato fino alle 19 di oggi, mi ha detto “mister non posso mancare”. Ha vinto la classifica cannonieri due stagioni fa con più di 40 gol, non è una cosa da tutti. Se soffre le grandi partite? Due anni fa abbiamo vinto la Supercoppa con doppietta di Immobile contro la Juve, stessa cosa allo Stadium. Ha fatto due gol all'Atalanta domenica. Non credo sia una statistica attendibile".

Il tecnico biancoceleste ha parlato brevemente poi anche a Lazio Style Channel, prima di raggiungere il pullman e fare rientro nella Capitale: "Vittoria meritata, voluta dai ragazzi che sono stati bravissimi. Eravamo rientrati alle cinque da Glasgow dopo una trasferta impegnativa ed era importantissimo ottenere i tre punti stasera. Volevamo vincere a tutti i costi e l’abbiamo meritata. Con il Torino non sarà semplice: sono molto organizzati e hanno un bravo allenatore. Dovremo recuperare le energie perché sarà la quarta partita in pochi giorni. Stasera erano delicate le mie scelte, dovevo capire chi aveva recuperato bene. Milinkovic aveva speso tanto, poi l’ho visto calare nella ripresa. Lulic aveva un’ammonizione che pendeva sulla sua testa e Lukaku stava crescendo di condizione. Credo che queste erano le scelte migliori".

