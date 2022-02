Fiorentina - Lazio, un'ora al fischio d'inizio: il Franchi è pronto per la sfida! - FOTO

Un'ora e poi arriverà il fischio d'inizio di Fiorentina - Lazio. Alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali, la squadra di Italiano, senza Vlahovic, affronterà quella di Sarri. La sfida, considerando la posizione in classifica delle due squadre, appare un vero scontro diretto per l'Europa. A sessanta minuti dal via del match, il Franchi, che potrà ospitare per l'occasione spettatori per il 50% della sua capienza, si sta lentamente riempiendo. I giocatori hanno appena fatto ritorno negli spogliatoi dopo il consueto walk-around. Appuntamento alle 20.45!

TORNA ALLA HOMEPAGE