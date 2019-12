Fiorentina, Montella: "L'episodio contro la Lazio ha cambiato la nostra stagione"

Montella torna a parlare dell'episodio che, in Fiorentina - Lazio, ha propiziato l'azione del secondo gol biancoceleste nei minuti finali (presunto fallo di Lukaku non segnalato dal Var). Queste le sue parole in conferenza stampa, alla vigilia della sfida con la Roma: "Digiuno di vittorie? Situazione complicata soprattutto per la classifica, anche se il morale si è risollevato dopo l'Inter. Un episodio contro la Lazio ha cambiato la nostra stagione".

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, LA PARTENZA PER LA SUPERCOPPA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE