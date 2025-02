Fiorentina, Palladino: "Ecco come sta Cataldi". E sulla corsa all'Europa...

TUTTOmercatoWEB.com

Giovedì la Fiorentina affronterà l'Inter, la sfida sarà valida per il recupero della quartodicesima giornata. In vista dell'incontro, in conferenza stampa è intervenuto Raffaele Palladino che ha fatto il punto sulla squadra soffermandosi sugli infortunati: "Per giovedì come sapete non possiamo schierare i nuovi, saremo pochissimi. Quattordici, per l'esattezza, con due giocatori che stiamo cercando di recuperare. Sono sicuro però che quei pochi faranno una grande partita. Visto il momento, bisogna essere ancora più squadra e tirare fuori il 100% da ogni singolo. Proveremo a mettere in difficoltà l'Inter. Aggregheremo qualche Primavera che già si è allenato con noi in questi giorni. I due che vogliamo recuperare sono Cataldi e Colpani, poi c'è anche Adli che ha preso un colpo alla caviglia".

Poi, proseguendo, il tecnico dei viola ha parlato anche delle rivali: "Dove ci collochiamo rispetto alle competitor? Non mi piace collocare una squadra, perché c'è un lavoro quotidiano che deve mettere insieme e far integrare i nuovi. Rispondendo anche alla domanda precedente: l'obiettivo nostro è migliorare i punti del girone d'andata. Sarebbe già una crescita e un posizionamento importante. Dire Champions o Europa League è troppo presto: iniziamo col far rientrare tutti, integriamoci coi nuovi e lavoriamo. Ricordiamoci che abbiamo due gare contro l'Inter, dovremo essere bravi a metterli in difficoltà e non sarà facile perché sono fortissimi".

