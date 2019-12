Fiorentina, Pradè: "Vogliamo diventare forti come la Lazio"

Un modello positivo e che ha trovato definitiva consacrazione agli occhi di tutti dopo la vittoria di ieri sera contro la Juventus. La Lazio, dopo sette vittorie consecutive, sembra attualmente una macchina perfetta. E con investimenti minori rispetto alle sue concorrenti è oggi terza a soli tre punti dalla formazione campione d'Italia. Chi ha apprezzato il lavoro del club biancoceleste è anche il direttore della Fiorentina Daniele Pradè che a Sky Sport ha indicato i capitolini e l'Atalanta come una fonte d'ispirazione: "Il nostro è un campionato molto difficile, quindi è raro che nel mercato di gennaio una squadra possa peggiorare. Si tende sempre a migliorare. Non è il momento dei rimpianti. Vogliamo diventare una squadra potenzialmente forte. Speriamo di diventare come la Lazio e l'Atalanta. La classifica preoccupa perché non sei abituato a stare lì. L'esperienza è un po' mancata nell'approccio". I viola hanno incassato contro il Torino la quarta sconfitta di fila e sono in tredicesima posizione in classifica.

