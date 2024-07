Flaminio, Gualiteri: "Il progetto? Lotito ci ha annunciato che..."

Lo Stadio Flaminio è un tema caldo in casa Lazio, un obiettivo che il presidente Lotito vuole portare a termine e che nelle scorse settimane è stato anche tema di discussione in Campidoglio, dove il patron bianceleste ne ha parlato con gli Assessori Veloccia e Onorato, in compagnia del sindaco Gualtieri. Proprio quest'ultimo, intervenuto ai microfoni di SkyTg24, si è espresso così sull'argomento: "La Lazio ci ha anticipato alcuni elementi che hanno grande qualità, perché con forte attenzione alle caratteristiche originali dello stadio. Ci hanno annunciato la presentazione di un progetto. È positivo che ci sia un interesse da parte della società. Roma possiede questo bellissimo stadio, ma in stato di degrado e abbandono, che quindi richiede un investimento. Il fatto che ci siano soggetti privati che si candidano è positivo".