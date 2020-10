Flick: "Alla Germania manca un attaccante, se Klose si allenasse qualche settimana..."

In piena sosta Nazionali, si smette per un attimo di pensare alle squadre di club. Tutte le attenzioni sono per le Nazionali impegnate in Nations League e qualificazioni varie. In particolare, Hansi Flick, allenatore del Bayern Monaco che quest'anno ha vinto praticamente tutto, ha parlato della Germania e del suo allenatore nel corso della conferenza stampa: "Joachim Loew sta facendo un ottimo lavoro. Noi club della Bundesliga dobbiamo assicurarci di far crescere i futuri rappresentanti della nostra selezione". Il tecnico del Bayern ha continuato ammettendo che a questa Germania manca un vero centravanti: "Dobbiamo cercare soprattutto di sviluppare terzini e attaccanti, che oggi sono pochi. Non vedo nessun grande centravanti nel panorama calcistico tedesco: Gnabry e Werner non sono quel tipo di giocatore. Uno ce l'abbiamo qui, al Bayern: se Klose si allenasse per sei settimane, potrebbe giocare di nuovo, ma ho bisogno di lui". Solo elogi per un calciatore immortale come Miro Klose che, secondo Flick e non solo, potrebbe fare ancora la differenza.

