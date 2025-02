Focolari critico: "Lazio stanca e presuntuosa. Bisogna alzare i ritmi"

Una Lazio a tratti irriconoscibile si perde a Venezia. Solo un pareggio a reti bianche nella sfida contro la formazione di Di Francesco, che invece ha messo in campo una prestazione di alto livello. Ai microfoni di Radio Radio Furio Focolari ha commentato la gara dei biancocelesti, proiettandosi anche al futuro del campionato e alla corsa Champions. Di seguito le sue parole.

“Se non si alzano i ritmi questa Lazio non va da nessuna parte. Una Lazio stanca e ho visto dei giocatori inguardabili come Gila o Nuno Tavares. Rimane quarta ma va criticata. La squadra che ha provato a vincere è il Venezia a cui manca una punta vera. Sono molto deluso e credo sia stata una Lazio presuntuosa: non si possono fare delle giocate di un certo tipo come quelle di Nuno Tavares. Una soluzione potrebbe essere quella di utilizzare tre centrocampisti inserendo Belahyane e una sola punta. Buona la prova del neo-acquisto, mi è piaciuta la sua prestazione. Non dobbiamo attaccarci all’arbitraggio ma il giudice di gara non è stato equilibrato nelle ammonizioni e credo non abbia influito su episodi clamorosi. Ci sono stati errori ma ritengo più gravi quella della Lazio".