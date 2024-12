Focolari non è convinto: "Lazio fortunata, il Lecce meritava il pareggio"

La Lazio è tornata a vincere dopo la batosta subita contro l'Inter. Affondato il Lecce grazie al gol di Marusic nel finale, anche se con qualche difficoltà. Ai microfoni di Radio Radio Furio Focolari ha analizzato la prestazione dei biancocelesti, di cui non è stato proprio soddisfatto. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo: “La Lazio risente ancora molto della sconfitta con l’Inter. Anche a Parma dove ha perso ha giocato meglio. Ci sono molte cose di stampo Lazio. Era già prima in Serie A per essere la squadra che segna di più negli ultimi 15 minuti, è il decimo gol di un subentrato, a dimostrazione di una panchina del solito. Ho visto il peggior Nuno Tavares della stagione, con Zaccagni e anche Castellanos. Lo stesso Guendouzi ha fatto male. Gila invece è stato straordinario. Per fortuna la dea bendata stavolta si è ricordata della Lazio, con la traversa colpita dal Lecce negli ultimi minuti. Una partita che il Lecce avrebbe meritato di pareggiare. Una vittoria scacciacrisi".