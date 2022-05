Fondazione S.S. Lazio e il progetto Women in Rowing pronti a scrivere la storia: i dettagli

“Women in Rowing”, è un progetto importantissimo, iniziato 18 mesi fa, e curato dalla Fondazione S.S. Lazio 1900, assieme alle sezioni della Società Sportiva Lazio e alla presidente Gabriella Bascelli. L'iniziativa si concluderà con un evento importantissimo: la prima gara femminile 8+ juniores di canottaggio della storia della Capitale, con protagoniste Lazio, Olympiakos e Hask Mladost, partner europei del progetto.

Di seguito il comunicato ufficiale:

"Esistono le pari opportunità a parole che rimangono parole e poi le pari opportunità che diventano concretezza attraverso l’esempio e i fatti, spesso silenziosi.

E’ il caso di alcuni progetti europei che la Fondazione S.S. Lazio 1900, assieme alle sezioni della gloriosa Società Sportiva Lazio, porta avanti da anni.

Pensiamo a Swing, progetto cofinanziato dalla Commissione Europea e coordinato dalla Presidente Gabriella Bascelli, nel quale le donne che aspirano a diventare leader nello sport e a raggiungere una posizione ragguardevole nei posti chiave nelle organizzazioni sportive europee, riescono a farlo a seguito di un percorso di formazione manageriale e motivazionale.

O a Win – Women in Rowing – sempre cofinanziato dalla Commissione Europea, che si concluderà con la prima gara femminile 8+ juniores di canottaggio della storia della Capitale, con i partners europei di Olympiakos e Hask Mladost pronti a sfidare le atlete biancocelesti.

Una gara culmine di un percorso iniziato due anni fa e che ha incoraggiato le ragazze a praticare il canottaggio, incrementando le presenze femminili all’interno di questo sport associato per pregiudizio esclusivamente al genere maschile, oltre che favorito un interscambio culturale tra i tecnici e dirigenti dei tre club partners.

Si sa che dove c’è sviluppo, lì c’è l’intelligenza delle donne, e come sodalizio biancoceleste ben sappiamo quanto la leadership femminile abbia contribuito al progresso del movimento laziale e della società capitolina e italiana tutta nei primi del 900’.

Una felice tradizione che abbiamo rinnovato e attualizzato grazie all’impegno e all’alta professionalità della presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900 Gabriella Bascelli, con competenza e passione a servizio della causa biancoceleste. Siamo felici di poter ospitare questo evento storico nel suo genere, certi che sia il primo di tantissimi altri in diverse discipline sportive dove oggi le ragazze sono meno protagoniste.

Vi aspettiamo al Circolo Canottieri Lazio venerdì 3 giugno alle ore 18,30 per la conferenza stampa finale del progetto e sabato 4 giugno ore 9 per la gara. Un modo di condividere bei momenti di sport e un’occasione per fortificare una narrazione veritiera sulla Lazio, spesso troppo discostata dalla realtà dei fatti".