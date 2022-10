Fondazione SS Lazio, al via il progetto FEEL contro i tabù della disabilità

È partito oggi il nuovo progetto FEEL riguardante il basket, cofinanziato dalla Commissione Europea, che vede impegnata in prima linea la Fondazione SS Lazio, S.S. Lazio 1900 Basket in Carozzina e Hask Mladost supportate da Enpam, Piazza Vittorio aps con il patrocinio della Regione Lazio e Primo Municipio di Roma Capitale. Proprio a Piazza Vittorio si è svolto l’allenamento, che di fatto ha segnato l’avvio del progetto, al quale hanno partecipato anche i ragazzi del Liceo Plinio in segno di integrazione sfatando così i tabù e gli stereotipi della disabilità. All’evento ha partecipato anche il presidente della Fondazione, Gabriella Bascelli, che si è espressa così: “Questo è il vero ruolo dello sport che sa creare vera integrazione, superando le barriere culturali e i pregiudizi. Non c’è cosa più bella di vedere la cautela con la quale ragazzi normodotati si avvicinano alla sedia a rotelle, ma dopo aver provato lo sport assieme agli atleti in carrozzina, vi assicuro che si diventa un’unica cosa e il coinvolgimento è massimo. Grazie a questo progetto vogliamo portare questa magia all’interno di quanti più istituti scolastici possibili”

PAGGI (Presidente SS Lazio Basket in Carrozzina)- "È bellissimo questo interscambio sportivo e umano con i ragazzi delle scuole e questo interscambio culturale con gli amici croati dell’Hask Mladost. Questo progetto è importante per dare importanza al mondo della disabilità fisica e cognitiva, a partire dal basket in carrozzina, una disciplina che attira grandi curiosità e che merita di essere comunicata al meglio”

MIJATOVIC (Manager Hask Mladost) - “È un piacere per l’Hask Mladost essere qui a Roma per l’avvio di questo progetto perché è esattamente ciò che noi intendiamo con la parola inclusione. Siamo orgogliosi della nostra sezione del Parabasket e non vediamo l’ora di ospitare la Lazio a Zagabria”

MECENATE (Testimonial) - “Feel è un progetto che mi ha colpito perché il tema della disabilità viene affrontata non con la solita nota di compassione. Quando potrò parteciperò molto volentieri agli allenamenti di basket integrato”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE