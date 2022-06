Fonseca, l'ex Roma torna in panchina: ecco quale club allenerà

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paulo Fonseca è pronto a iniziare una nuova avventura. Il portoghese, ex allenatore della Roma, dopo una stagione in cui è stato fermo sta per tornare in panchina alla guida del Lille. Il tecnico è già arrivato nel capoluogo francese e a breve verrà ufficializzato. Fonseca prenderà il posto di Jocelyn Gourvennec, che ha rescisso il suo contratto solo qualche giorno fa.