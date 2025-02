FORMELLO - Lazio, ansia per Castellanos verso Venezia. Su Patric e Vecino...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - La Lazio riparte dal pareggio contro il Napoli per proiettarsi verso il Venezia, la prima di tre trasferte consecutive tra campionato e Coppa Italia. Baroni concederà alla squadra 24 ore di riposo (domani, domenica), con la ripresa a Formello fissata per lunedì pomeriggio. Venerdì mattina è in programma la rifinitura con successiva partenza verso il Veneto.

Sembra rientrato il problema alla caviglia destra di Dia, subentrato e decisivo all'Olimpico. Lo staff resta in ansia, però, per le condizioni del Taty Castellanos, uscito dolorante e in lacrime per un fastidio alla coscia sinistra. Sarà valutato nei prossimi giorni per capire l'entità del suo infortunio, difficile pensare a un suo recupero per il Venezia. Chi mancherà sicuramente, insieme a Hysaj, è Rovella, squalificato. C'è speranza, invece, per ritrovare a disposizione Patric e Vecino: la prossima settimana di allenamenti sarà decisiva. Lo spagnolo è quello più avanti tra i due.