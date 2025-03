FORMELLO - Lazio, Dele presente! Baroni ancora senza nazionali

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Uno stop definitivo e un rientro alla ripresa. Patric ai box per il resto della stagione, si è operato alla caviglia, i dolori lo tormentavano da mesi. L'intervento chirurgico lo costringerà a saltare tutte le partite rimaste. Stamattina, comunque, una buona notizia è arrivata dal ritorno in gruppo di Dele-Bashiru, tornato nei minuti conclusivi con il Viktoria Plzen, poi di nuovo ai box per la trasferta di Bologna. Il nigeriano si è rivisto coi compagni, dovrebbe quindi farcela a recuperare per la sfida con il Torino, dipenderà pure dalle sensazioni degli allenamenti nei prossimi giorni. A Venezia aveva riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, il lavoro extra effettuato durante la sosta ha fatto aumentare l'ottimismo in vista di lunedì.

Baroni aspetta ancora quasi tutti i nazionali. Mandas, Gila e Provstgaard sono gli unici a essersi riaggregati. Per gli altri bisognerà aspettare almeno domani: Rovella, Zaccagni, Guendouzi, Isaksen e Tchaouna, oltre a Dia e Marusic, impegnati con Senegal e Montenegro fino a ieri sera. Ai box ci sono Castellanos, Tavares e Ibrahimovic. Il Taty prova a rimettersi a disposizione per il derby, è finito ko per una distrazione al polpaccio. Meno importante il problema all'adduttore di Tavares, rispedito alla base dopo esser stato visitato dai medici del Portogallo. Si era bloccato nel riscaldamento di Bologna.

Le vere prove tattiche, con la squadra al completo o quasi, scatteranno tra venerdì e sabato. Va scelto il centravanti titolare: potrebbe avanzare di posizione Dia come al Dall'Ara oppure essere schierato Noslin come prima punta. Sulla trequarti Isaksen e Zaccagni hanno un vantaggio sulle altre candidature, in corsa ci sono Pedro e Dele-Bashiru, che oggi per esigenza si è mosso come esterno sinistro. Vecino è squalificato. A centrocampo Guendouzi e Rovella con Belahyane, salvo sorprese, pronto in corsa. Dietro, senza Patric, sono rimasti quattro centrali. Gigot e Provstgaard sono le alternative alla coppia titolare Gila-Romagnoli. Sulle fasce, non dovesse recuperare Tavares, potrebbe toccare a Hysaj e Marusic. Pellegrini è ancora fuori lista.

