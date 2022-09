FORMELLO - Lazio, niente ritorno a Roma: si va subito a Piacenza...

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - La Lazio non torna a Roma, il volo charter porterà la squadra biancoceleste direttamente a Piacenza dove in due giorni la squadra dovrà preparare la partita di campionato con la Cremonese. Sedute in programma allo stadio Garilli, a Formello i calciatori biancocelesti riprenderanno ad allenarsi soltanto dalla prossima settimana, quando si sarà già entrati nel periodo di sosta. Per domenica vanno valutate le condizioni di Basic e Zaccagni: il croato ha accusato ieri un problema al polpaccio, l'ex Verona è ancora più in bilico. Aveva rimediato nel finale con il Verona un risentimento al flessore, va considerato out. Stesso discorso per Lazzari, alle prese con una distrazione al flessore. Si spera in un suo ritorno per il 2 ottobre contro lo Spezia. In difesa si rivedrà Patric, con ogni probabilità in coppia con Romagnoli. Non si può sbagliare la seconda trasferta di fila, soprattutto dopo una figuraccia simile in Europa.