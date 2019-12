FORMELLO - Lazio, oggi la ripresa: a Cagliari tornano tutti i big

FORMELLO - Rientro immediato, la Lazio risalirà sull'aereo in serata e venerdì pomeriggio tornerà ad allenarsi a Formello. Prevista la seduta di scarico con la rosa divisa tra chi ha giocato in Francia e chi è rimasto a riposo. In tanti sono rimasti a Roma: saranno tutti titolari lunedì sera a Cagliari, altro test della corsa Champions. Inzaghi riabbraccerà Strakosha, Radu, Leiva e Milinkovic, sono i non convocati dell'ultima partita di Europa League. La preparazione al monday night inizierà sabato, la rifinitura è in programma domenica mattina. In Sardegna si rivedrà la Lazio migliore, tecnicamente e mentalmente. In Francia non c'è stata nemmeno con la testa. In infermeria ci sono Patric (ce la farà per la Supercoppa), Lukaku e Marusic, oggi in clinica Paideia per degli accertamenti alla caviglia. Ha rimediato ieri una distorsione, aveva appena recuperato da una lesione muscolare. Da valutare Vavro, uscito per un problema al ginocchio. Con il Cagliari occhio ai cartellini: sono diffidati Acerbi, Lulic, Leiva e Parolo, in caso di giallo salteranno la Supercoppa Italiana del 22 dicembre.

Pubblicato ieri alle 22

