FORMELLO - Lazio, oggi la ripresa: da valutare Fares e Lazzari

Subito la ripresa. La Lazio saluta la Champions League eliminata dal Bayern Monaco e volta pagina con la testa subito al campionato. Con l'Udinese in Friuli domenica l'ultimo impegno prima della sosta, fondamentale per mantenere il passo delle altre in corsa per l'Europa. Rientro nella nottata dalla Germania, poi l'appuntamento a Formello per le ore 15. Solita seduta di scarico per i titolari dell'Allianz Arena, il resto della squadra si allenerà agli ordini di Inzaghi già proiettata alla sfida di domenica. Ad Udine si rivedrà dal primo minuto Immobile a guidare l'attacco, a centrocampo tornerà Lucas Leiva. Andranno valutate con attenzione le condizioni di Fares e Lazzari. Il primo per un infortunio al ginocchio, poggiato male dopo uno scontro aereo con Sanè, il secondo per una torsione del mignolo della mano sinistra molto doloroso. Difficile che l'algerino possa farcela per domenica, qualche speranza in più per Lazzari. Probabile che a scendere in campo tocchi a Marusic e Lulic.

Pubblicato il 18/03 alle 00:15