FORMELLO - Lazio, ora la sfida alla Fiorentina. E Nuno Tavares...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Festa europea, ma presto si torna a giocare. Testa alla Fiorentina: ci sono solo due giorni per preparare lo scontro diretto di alta classifica. La Lazio tornerà subito in campo domani (venerdì) per la consueta seduta di scarico; sabato sarà già vigilia e tempo di rifinitura.

Mancheranno ancora gli infortunati Lazzari, Patric e Vecino, a cui si è aggiunto anche Nuno Tavares. Il portoghese si è fermato per un problema all'inguine della coscia sinistra, gli esami dei prossimi giorni valuteranno lo stop e i tempi di recupero. Baroni però potrà contare sui rientri in campionato di Pellegrini e Gigot, squalificati in Europa League, e dei fuori lista UEFA Hysaj, Basic, Castrovilli e Ibrahimovic.