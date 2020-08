FORMELLO - Lazio, ora le meritate vacanze: ritrovo il 20 agosto

La sconfitta al San Paolo contro il Napoli relega la Lazio al quarto posto in classifica nonostante i pari punti in classifica con l'Atalanta, in vantaggio negli scontri diretti. La stagione rimane comunque estramemente positiva, ma soprattutto si è rivelata essere molto dispendiosa. Per questo i biancocelesti potranno ora godersi le meritate vacanze. Almeno fino al 19 agosto, quando la squadra si ritroverà a Roma per l'inizio delle visite mediche. Il giorno successivo invece gli uomini di Inzaghi dovrebbero tornare sul campo al centro sportivo di Formello per cominciare la preparazione in vista della prossima stagione. Il 23 agosto infine la partenza alla volta di Auronzo di Cadore per dare il via al ritiro estivo.