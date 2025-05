FORMELLO - Lazio, out Zac e Pellegrini contro l'Inter. E Nuno Tavares...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Si complica la corsa Champions, così come la prossima partita contro l'Inter. La gara deve ancora essere calendarizzata ufficialmente: si giocherà domenica, ma manca l'orario (sarà reso noto martedì). Baroni comunque sa già che dovrà fare a meno di Pellegrini e Zaccagni, diffidati e ammoniti contro la Juventus.

C'è speranza almeno per la convocazione, invece, per Nuno Tavares, che sta recuperando dall'ennesimo problema muscolare. Verrà valutato in settimana dopo il provino non andato benissimo nei giorni scorsi. Rientrerà però Hysaj dalla squalifica, era stato espulso contro l'Empoli. La rifinitura di sabato concluderà il lavoro della squadra che partirà poi alla volta di San Siro.

