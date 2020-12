FORMELLO - Lazio, ripresa il 29 dicembre: da valutare Correa e Acerbi

FORMELLO - Riposo fino al 28 dicembre. La Lazio stacca la spina dopo il ko di San Siro, riprenderà gli allenamenti a Formello martedì prossimo. Da valutare le condizioni dei calciatori infortunati. Alla lista si è riaggiunto Correa, tornato a Milano dopo aver recuperato in fretta da un affaticamento al polpaccio (non era nemmeno in panchina contro il Napoli). La speranza è che non si tratti di una lesione muscolare, il rischio c’è eccome vista la sostituzione nel primo tempo. Uno stiramento, lo stesso rimediato da Fares, comporterebbe uno stop di circa 30 giorni. Gli altri ai box sono Acerbi e Leiva. Il primo dovrebbe recuperare per le prossime partite, ci aveva già provato invano per il Napoli (tentativo fallito nel riscaldamento). Qualche dubbio in più per il brasiliano, out da Lazio-Verona. Gennaio sarà il mese decisivo per l’eventuale rientro di Lulic: si farà un nuovo punto sulle sue condizioni, è fermo da febbraio scorso, si è operato tre volte alla caviglia sinistra. In caso di recupero prenderà il posto di Djavan Anderson nella lista per il campionato.