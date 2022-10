FORMELLO - Lazio, Sarri 'aspetta' Luis Alberto. Patric in dubbio per la Salernitana

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"Domenica avrei tanto bisogno di Luis Alberto". Non ci ha girato troppo intorno Sarri nel post partita. In vista del match contro la Salernitana, il tecnico della Lazio spera di ritrovare il Mago al 100% della condizione. Avrebbe bisogno di lui per le rotazioni in mezzo al campo, anche perché Milinkovic è reduce da sei partite di fila dal primo minuto (oltre alla diffida che pende sulla sua testa). "Luis non ha grandi infortuni secondo il medico, però io non lo vedo efficace in allenamento. Secondo me è ancora troppo condizionato per andare in campo. Spero di vedere cose diverse nei prossimi giorni", questa la spiegazione per la doppia panchina consecutiva dell'ex Liverpool. Nell'ultima settimana ha avuto un problema all'anca che gli ha impedito di allenarsi nel modo migliore.

DUBBIO PATRIC - L'altro spagnolo non al top della forma è Patric. Contro il Midtjylland il suo nome non è rientrato neanche nell'elenco dei convocati. Ha un'infiammazione al tendine del ginocchio, lo staff medico ha preferito non rischiare. Aveva saltato la rifinitura del mercoledì, serve tempo per rivederlo in gruppo. Spera di strappare la chiamata per domenica, ma il suo impiego è improbabile. In questo caso si rivedrebbe Casale al fianco di Romagnoli. Rispetto alla formazione scesa in campo giovedì, torneranno dal 1' Lazzari, Cataldi e Pedro.