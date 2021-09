FORMELLO - Lazio, subito la ripresa: testa all'Europa League

FORMELLO - Ora l'Europa League. Lunedì mattina la ripresa alle 11, verrà effettuata una sgambata di scarico da parte dei calciatori impiegati a Milano. La vera preparazione alla sfida con il Galatasaray (giovedì alle 18.45) comincerà martedì. Da decifrare le intenzioni di Sarri: quanto si affiderà al turnover, quanto ai titolari per il debutto europeo. Il gruppo E non può essere sottovalutato. L'infermeria è vuota, Lazzari potrebbe tornare dall'inizio, poi sperano tutti i calciatori finora meno utilizzati, Strakosha in primis. Basic e Zaccagni, gli ultimi due acquisti ufficializzati, potrebbero debuttare dal primo minuto. Nessuna scelta è scontata, si capirà a ridosso del match in Turchia.