Formula 1 | 3° posto, 2 Ferrari contro 1 McLaren: Norris si lamenta di Ricciardo

Volano parole grosse in Formula 1. La lotta per il terzo posto nel mondiale, fra McLaren e Ferrari, si condisce delle dichiarazioni forti di Lando Norris nei confronti del compagno di squadra Daniel Ricciardo. L'esperto pilota australiano al momento sembra più un peso per il giovane Lando che un aiuto in termini di esperienza contro la Ferrari. Le sue parole, però, sono sembrate un po' fuori luogo... <<< Clicca qui per leggere le parole di Lando Norris contro il rendimento di Ricciardo.