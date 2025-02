Formula 1 | Ferrari, Hamilton esalta Maranello: discorso da campione

Lewis Hamilton fa sempre più parlare nell'ambito delle f1 news che fanno da apertura e prologo del Mondiale di Formula 1 2025. Non solo in pista, dove sta già spingendo al limite le vecchie vetture per abituarsi, ma anche in fabbrica. Oggi vero e proprio discorso da campione. Non per i contenuti, ma per un qualcosa di speciale che nessuno si aspettava. Clicca qui di seguito per l'articolo completo su >>> FERRARI, HAMILTON ESALTA MARANELLO - IL VIDEO <<<