Francia - Germania, Hummels regala i tre punti ai francesi

Lo scontro più atteso di questa prima giornata di fase a gironi di Euro 2020 se l'è aggiudicato la Francia. A Monaco di Baviera la Nazionale tedesca ha ospitato i campioni del Mondo in carica cercando di conquistare tre punti fondamentali in ottica qualificazione. Il match è stato abbastanza equilibrato, ma la svolta della partita è arrivata al 20' del primo tempo, quando Hummels ha spedito il pallone nella propria porta, dopo un azione sviluppata da Pogba e terminata da Hernandez, regalando il vantaggio alla formazione di Deschamps. Grazie a questo autogol i francesi sono riusciti a conquistare i tre punti e a raggiungere il Portogallo in cima alla classifica. La Germania resta a zero come l'Ungheria.