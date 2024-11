Francia, Guendouzi: "Non ho mai giocato così tanto in Nazionale"

Le ottime prestazioni di Guendouzi con la Lazio non sono passate ovviamente inosservate in Francia. Il centrocampista ha rilasciato un'intervista a L'Equipe per commentare la sua esperienza in nazionale: "Non ho mai giocato così tanto in tutta la mia carriera con la nazionale francese. Devi saper sfruttare le tue occasioni quando l'allenatore ti chiama. A settembre sono stato convocato perché Tchouaméni era infortunato. Contro il Belgio sono stato bravo, quindi mi sono detto che potevo tornare. Ora devo sempre mettermi alla prova in nazionale. Bisogna essere costanti, è la cosa più difficile e importante in una carriera. Penso di esserlo adesso, perché sono maturato. Sento di essere in un buon momento della mia carriera, devo sfruttarlo al meglio".