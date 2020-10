Francia, terribile attentato a Nizza: due morti e una donna decapitata

È accaduto questa mattina nei pressi della cattedrale Notre Dame di Nizza. Come riporta Nice Matin, secondo le prime indagini di polizia, una donna sarebbe stata decapitata con un arma da taglio e altre due uccise, oltre a numerosi finiti. Cristian Estrosi, sindaco della città, ha preso la parola sul suo profilo Twitter: "Sono sul posto e confermo che tutto lascia pensare a un attacco terroristico vicino alla cattedrale". Il terrorista è stato ferito e bloccato dalla polizia, e ora si trova in ospedale. Mentre veniva medicato continuava a urlare: "Allah Akbar". L'uomo potrebbe non aver agito da solo, la tv francese, infatti, parla di un altro complice in fuga.